Песков рассказал, чем Путин занимается во время долгих перелетов

Москва, , 18:31 — REGNUM Глава Российской Федерации Владимир Путин во время долгих перелётов просматривает документы и читает дайджесты СМИ. Об этом рассказал в эфире «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин работает с указами и распоряжениями, которые должны быть им подписаны.

Песков также добавил, что президент РФ иногда читает обзоры средств массовой информации (СМИ) и смотрит телевизионные дайджесты.

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