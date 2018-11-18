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Песков рассказал, чем Путин занимается во время долгих перелетов

Политика

Глава Российской Федерации Владимир Путин просматривает указы и распоряжения

Москва, 18 ноября 2018, 18:31 — REGNUM  Глава Российской Федерации Владимир Путин во время долгих перелётов просматривает документы и читает дайджесты СМИ. Об этом рассказал в эфире «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин работает с указами и распоряжениями, которые должны быть им подписаны.

Песков также добавил, что президент РФ иногда читает обзоры средств массовой информации (СМИ) и смотрит телевизионные дайджесты.

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