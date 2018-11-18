Россельхознадзор ограничит транзит мяса птицы из США в Казахстан

Москва, , 17:59 — REGNUM Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 20 ноября 2018 года временно ограничит транзит в Казахстан произведенного на предприятиях США мяса птицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что решение об ограничении транзита мяса птицы из США в Казахстан принято из-за угрозы попадания продукции неизвестного происхождения на рынок РФ.

По данным ведомства, в Казахстане отсутствует внутренняя система прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров, поэтому продукция из США может покинуть пределы страны.

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