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Россельхознадзор ограничит транзит мяса птицы из США в Казахстан

Политика

В Казахстане отсутствует внутренняя система прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров

Россельхознадзор ограничит транзит мяса птицы из США в Казахстан
Женя Чмаров
Тушка курицы

Москва, 18 ноября 2018, 17:59 — REGNUM  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 20 ноября 2018 года временно ограничит транзит в Казахстан произведенного на предприятиях США мяса птицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что решение об ограничении транзита мяса птицы из США в Казахстан принято из-за угрозы попадания продукции неизвестного происхождения на рынок РФ.

По данным ведомства, в Казахстане отсутствует внутренняя система прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров, поэтому продукция из США может покинуть пределы страны.

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