Песков: Кремль не ожидает прорыва в отношениях с США

Москва, , 16:44 — REGNUM Каких-то прорывов в отношениях между Россией и США в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Прорывов (в отношениях между Москвой и Вашингтоном) нет, — сказал представитель Кремля. — Никаких прорывов ожидать не стоит».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2018 г. глава Белого дома США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что он намерен встретиться на предстоящем саммите G20 в Буэнос-Айресе с президентом РФ Владимиром Путиным.

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