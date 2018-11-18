Новгородского прокурора просят проверить действия первого замгубернатора

Великий Новгород, , 16:41 — REGNUM Заместитель председатель Новгородской областной думы Алексей Чурсинов направил обращение прокурору Новгородской области Андрею Гуришеву по факту понуждения администраций Великого Новгорода и муниципальных районов области и подведомственных им структур к оформлению платной подписки на областную газету «Новгородские ведомости». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в распоряжении которого есть копии обоих документов, Чурсинов просит прокурора дать правовую оценку действиям первого заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора Новгородской области Сергея Сорокина, который подписал распоряжение с соответствующими «рекомендациями» администрациям муниципалитетов.

По мнению Чурсинова, как «рекомендации» это письмо Сорокина рассматривать нельзя, потому что своим распоряжением он устанавливает сроки для отчёта о выполнении предписания (до 20 ноября 2018 года), который муниципалитеты должны предоставить в областное государственное автономное учреждение «Агентство информационных коммуникаций» (ОГАУ «АИК») — медиахолдинг, в структуре которого состоят и «Новгородские ведомости».

16 ноября в Великом Новгороде состоялось итоговое заседание рабочей группы, созданной при Новгородской областной думе для рассмотрения вопроса об эффективности деятельности холдинга ОГАУ «АИК». Поводом для её работы стало массовой сокращение сотрудников районных газет, входящих в холдинг, а также уменьшение формата изданий. В составе рабочей группы работала корреспондент ИА REGNUM, председатель правления Новгородского областного отделения Союза журналистов России Ольга Ларина, по словам которой сокращение никак не затронуло ни формат, ни штатное расписание областной газеты «Новгородские ведомости». Директор холдинга ОГАУ «АИК» Сергей Бондаренко объяснил это позицией учредителя — правительства Новгородской области, которое считает, что областная газета имеет потенциал развития.

Читайте также: Губительная оптимизация новгородских районок возмутила Союз журналистов

В настоящее время «Новгородские ведомости» издаются раз в неделю, заявленный тираж составляет около 3200 экземпляров. Главным редактором газеты «Новгородские ведомости» с 2017 года является Игорь Свинцов.

Напомним, «Агентство информационных коммуникаций» было создано в Новгородской области в 2008 году — первоначально, как издательский холдинг, объединивший районные СМИ. Сейчас в его составе — газеты 18 районов Новгородской области, кроме Боровичского, Старорусского и Валдайского. В 2015 году к холдингу присоединили «Новгородское областное телевидение». В составе холдинга также — областная газета «Новгородские ведомости», радиостанция «Радио 53» и интернет-издание «53 новости». В проекте бюджета региона на выполнение государственного задания областным государственным автономным учреждением «Агентство информационных коммуникаций» на 2019−2021 годы заложено по 102,2 млн рублей ежегодно.

Читайте ранее в этом сюжете: Оптимизация новгородского областного медиахолдинга заинтересовала депутатов