Китай жестко ответил на критику вице-президента США Майка Пенса

Пекин, , 14:33 — REGNUM Ни одна из развивающихся стран никогда не оказывалась в долговой яме из-за сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Такое заявление сделала сегодня, 18 ноября, официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ на громкие заявления вице-президента США Майка Пенса на саммите АТЭС в Папуа — Новой Гвинее, раскритиковавшего китайский инфраструктурный проект «Один пояс, один путь».

На саммите АТЭС в Папуа — Новой Гвинее произошла заочная полемика между вице-президентом США Майком Пенсом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава Китая заявил, что в торговых войнах, которые раскручивают США, победителей не будет. Также он назвал политику протекционизма деструктивной для мировой экономики. Си Цзиньпин подчеркнул, что никто не может отнимать у стран право на развитие, а глобализация должна быть оптимизирована.

Пенс, выступая на саммите АТЭС, раскритиковал китайский проект «Один пояс, один путь», назвав его проектом низкого качества, который обременяет развивающиеся страны неподъемными кредитами. Он заявил, что США всегда делают своим партнерам лучшее предложение, и тот кто сотрудничает с Америкой всегда остается в выигрыше.

В МИД КНР решили не оставлять выпад Пенса без ответа.

«Мы обратили внимание на заявления американской стороны… Китай на основе взаимоуважения и взаимной выгоды развивает хорошее сотрудничество со многими странами мира», — сказала Чуньин.

Она подчеркнула, что продвигая сотрудничество в рамках проекта «Один пояс, один путь» китайская сторона твердо придерживается принципов справедливости и искренности и в меру своих сил вносит вклад в социально-экономическое развитие этих стран.

«Нет такой развивающейся страны, которая бы оказалась в долговой яме из-за сотрудничества с Китаем», — заявила Чуньин.

Наоборот, считает представитель МИД КНР, сотрудничество таких стран с Китаем повышает уровень их развития и улучшает условия жизни местного населения.

Чуньин призвала США е делать безответственных заявлений в отношении других и согласовывать свои действия с заявлениями. Ко всем странам нужно относится одинаково вне зависимости от их размера, и уважать коренное право других стран на выбор собственного пути развития.