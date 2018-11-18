Президент России посетил Псково-Печерский монастырь спустя 18 лет

Печоры, Псковская область, , 13:52 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 17 ноября, посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь —один из самых крупных и известных в России мужских монастырей.

Пресс-служба Кремля опубликовала сегодня, 18 ноября, кадры визиты главы государства в обитель.

Сообщается, что в ходе визита президента сопровождал наместник монастыря — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Напомним, в предыдущий раз Владимир Путин посещал Печоры и Псково-Печерский монастырь в августе 2000 года.

Напомним также, что Псково-Печерский монастырь, расположенный в 50 км от Пскова, является одним из древнейших в России: официальной датой его основания считается 1473 год.

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Это одна из немногих обителей, которая не прекращала свою жизнь в советское время. Псково-Печерский монастырь — место паломничества православных всего мира. Тут начинал свой монашеский путь епископ Тихон Шувкунов. На основании его заметок был снят фильм «Псково-Печерская обитель», а в 2011 году вышла книга «Несвятые святые и другие рассказы», где многие главы связаны с псковской обителью.

В монастыре будет открыт филиал московской Сретенской духовной семинарии — новое учебное заведение станет наследницей известной Псковской семинарии, основанной в 1723 году, а также Печерской семинарии.

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