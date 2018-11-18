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Си Цзиньпин: Развиваясь сам, Китай помогает развиваться всему АТР

Политика

В столице Папуа – Новой Гвинеи прошел деловой саммит АТЭС

Си Цзиньпин: Развиваясь сам, Китай помогает развиваться всему АТР
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Китайские фигурки

Пекин, 18 ноября 2018, 13:52 — REGNUM  На деловом саммите АТЭС в Порт-Морсби, председатель КНР Си Цзиньпин выступил с программной речью, подчеркнув, что развиваясь сам, Китай помогает развиваться всему АТР, сообщает 17 ноября Синьхуа.

Отметив, что КНР продолжит расширять доступ к своему рынку и защиту прав интеллектуальной собственности, китайский лидер обнародовал планы его страны увеличить импорт, укрепить равноправную конкуренцию отечественных и иностранных предприятий, обеспечив последним полноценную защиту их законных прав и интересов.

Примером такого взаимодействия Си Цзиньпин назвал прошедшую в Шанхае первую Китайскую международную импортную выставку; представленные на ней проекты интересны Китаю и открывают еще почти полуторамиллиардный ранок, превращаясь в источник роста глобальной экономики.

Глава КНР пригласил участников посетить намеченный на апрель будущего года в Пекине второй Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», отметив, что проект является открытой формой широкого международного сотрудничества.

Затем, на полях делового саммита АТЭС Си Цзиньпин встретился с президентами Южной Кореи, Индонезии и Чили (соответственно) Мун Чжэ Ином, Джоко Видодо и Себастьяном Пиньерой.

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Саммит АТЭС в Папуа-Новая Гвинея
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