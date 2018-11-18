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Саммит АТЭС в 2019 году состоится в Чили

Политика

Саммит 2018 года проходил в Папуа — Новой Гвинее

Саммит АТЭС в 2019 году состоится в Чили
Ministerio Secretaria General de Gobierno
Дворец «Ла Монеда», официальная резиденция президента Чили

Порт-Морсби, 18 ноября 2018, 11:37 — REGNUM  Следующий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдёт в 2019 году в Чили. Об этом сегодня, 18 ноября, объявил премьер-министр Папуа Новой Гвинеи Питер О'Нил на пресс-конференции.

«Следующий саммит АТЭС будет в Чили», — сказал О'Нил.

Напомним, что нынешний саммит АТЭС проходил в столице Папуа — Новой Гвинеи городе Порт-Морсби. Российскую делегацию на саммите возглавлял председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний саммит в Порте-Морсби завершается без принятия совместной декларации лидеров АТЭС. Участники саммита разошлись по ряду вопросов и не приняли совместную декларацию. Ожидается, что по итогам саммита будет сделано заявление.

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Саммит АТЭС в Папуа-Новая Гвинея
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