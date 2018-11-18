Саммит АТЭС в 2019 году состоится в Чили

Порт-Морсби, , 11:37 — REGNUM Следующий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдёт в 2019 году в Чили. Об этом сегодня, 18 ноября, объявил премьер-министр Папуа Новой Гвинеи Питер О'Нил на пресс-конференции.

«Следующий саммит АТЭС будет в Чили», — сказал О'Нил.

Напомним, что нынешний саммит АТЭС проходил в столице Папуа — Новой Гвинеи городе Порт-Морсби. Российскую делегацию на саммите возглавлял председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний саммит в Порте-Морсби завершается без принятия совместной декларации лидеров АТЭС. Участники саммита разошлись по ряду вопросов и не приняли совместную декларацию. Ожидается, что по итогам саммита будет сделано заявление.