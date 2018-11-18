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По итогам саммита АТЭС может быть выпущено письменное заявление

Политика

Совместная декларация лидеров по итогам саммита АТЭС в Папуа — Новой Гвинеи принята не была

По итогам саммита АТЭС может быть выпущено письменное заявление
Иллюстрация: Government.ru
Саммит АТЭС

Порт-Морсби, 18 ноября 2018, 10:51 — REGNUM  По итогам завершающегося сегодня, 18 ноября, саммита Азиатско — Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) может быть выпущено письменное заявление. Об этом объявил премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил на пресс-конференции.

Напомним, ранее AFP и Associated Press сообщили, что впервые с 1993 года саммита АТЭС завершается без принятия совместной декларации лидеров. Участникам саммита не удалось согласовать свои позиции в вопросах торговли в азиатско — тихоокеанском регионе, а также прийти к единому мнению относительно дальнейшей судьбы Всемирной торговой организации и реализации так называемых Богорских целей.

«Позже сегодня мы выпустим заявление», — сказал О'Нил на пресс-конференции.

Напомним, что В 1994 году на встрече в Богоре (Индонезия) лидеры АТЭС объявили о своей общей приверженности идее построения свободной и открытой торгово-инвестиционной системы к 2010 году развитыми и к 2020 году развивающимися экономиками-участницами. Эти ориентиры получили известность как «Богорские цели».

Стоит отметить, что даже в 2010 году констатировалось, что Богорские цели ещё далеки от реализации.

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Саммит АТЭС в Папуа-Новая Гвинея
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