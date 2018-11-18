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Российские вертолетчики провели учения в горных районах Таджикистана

Политика

Смешанное звено вертолетов Ми-24 и Ми-8 нанесло ракетно-бомбовый удар по целям, имитирующим противника

Российские вертолетчики провели учения в горных районах Таджикистана
Иллюстрация: Mil.ru
Ми-24

Душанбе, 18 ноября 2018, 10:00 — REGNUM  Вертолетчики российской 201-й военной базы в Таджикистане отработали уничтожение условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По легенде учений российские военные обнаружили караван, перевозивший оружие и боеприпасы, в труднодоступном горном районе.

Смешанное звено ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 нанесло ракетно-бомбовый удар по целям, имитирующим противника.

В ходе учений экипажи вертолетов отработали полеты на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.

Отметим, 201-я военная база, дислоцированная в двух городах Таджикистана (Душанбе и Бохтаре) является крупнейшим российским военным объектом, находящимся за пределами страны.

Напомним, 12 ноября в сети появилась информация о том, что в начале ноября в Таджикистане были задержаны 12 человек, готовивших теракт в комендатуре 201-й российской военной базы.

Пресс-служба государственного комитета национальной безопасности Таджикистана опровергла эту информацию.

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Военно-воздушные силы
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