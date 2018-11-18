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СМИ: сторонница жесткого курса к политике Эр-Рида в СНБ США ушла в отставку

Политика

Отставка Фонтенроуз произошла сразу после её возвращения из Эр-Рияда в прошлую пятницу

СМИ: сторонница жесткого курса к политике Эр-Рида в СНБ США ушла в отставку
Уволилась

Вашингтон, 18 ноября 2018, 08:48 — REGNUM  Кирстен Фонтенроуз, которая является сотрудницей Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, курировавшая отношения США с Саудовской Аравией, подала в отставку. Об этом 18 ноября сообщает The New York Times.

По информации издания, отставка Фонтенроуз произошла сразу после её возвращения из Эр-Рияда в прошлую пятницу. При этом New York Times так и не удалось узнать основания такого решения.

Также в публикации отмечено, что Киртсен Фонтенроуз являлась сторонницей жесткого курса в отношении Эр-Рияда из-за убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги.

При этом в СНБ информацию New York Times комментировать не стали, а сама Фонтенроуз не стала отвечать на вопросы журналистов.

Отметим, саудовский оппозиционный к официальному Эр-Рияду журналист Джамаль Хашогги убит во время конфликта в саудовском посольстве в Стамбуле 2 октября. Позднее 17 ноября официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что США примут дополнительные меры в отношении причастных к убийству журналиста.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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