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Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в брунейский порт

Политика

Российские корабли пробудут в брунейском порту до 23 ноября

Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в брунейский порт
Иллюстрация: Mil.ru
Крейсер «Варяг»

Бандар-Сери-Бегаван, 18 ноября 2018, 08:25 — REGNUM  Отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил деловой заход в брунейский порт Муара, сообщил журналистам официальный представитель флота Николай Воскресенский.

В состав отряда входят ракетный крейсер «Варяг», танкер «Борис Бутома» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

В рамках визита в порт Брунея командование отряда встретится с администрацией порта.

Команды кораблей проведут товарищеские спортивные матчи с брунейскими моряками, а также посетят культурные мероприятия. Российские корабли пробудут в брунейском порту до 23 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход 1 октября из порта Владивосток.

Поход отряда продлится более трех месяцев. Во время похода корабли посетят с деловыми заходами порты нескольких государств, проведут ряд тренировок и примут участие в международных военно-морских учениях.

Возглавляет поход начальник штаба подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Эдуард Михайлов.

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Военно-морской флот
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