Трамп: Итоги расследования убийства Хашогги будут вскоре опубликованы

Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявила, что в течение следующих двух дней — 19 и 20 ноября, американское правительство опубликует доклад по итогам своего расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом пишет газета The New York Times.

По словам Трампа, произошла ужасная вещь — убийство журналиста. Президент подчеркнул, что в ближайшие два дня власти США обнародуют доклад об итогах своего расследования убийства Хашогги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист и представитель саудовской элиты Джамаль Хашогги был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Некоторое время саудовцы все отрицали, но затем вынуждены были сознаться, что Хашогги был действительно убит в консульстве и убийство было преднамеренным. При этом саудиты стараются выгородить наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда, который, по всей видимости, и отдал приказ о ликвидации Хашогги.

Стоит отметить, что в сентябре 2017 года Хашогги уехал в Соединённые Штаты, где вёл колонку в Washington Post. В ней он всё более открыто выступал против Мухаммеда бен Салмана.