Посольство России соболезнует жителям Калифорнии в связи с жертвами пожаров

Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Вашингтоне выразило соболезнования жителям американского штата Калифорния в связи с гибелью людей в сильнейших за всю историю штата лесных пожаров. Соответствующее сообщение было опубликовано накануне, 17 ноября, в официальном аккаунте российского дипломатического представительства в сети микроблогов Twitter.

В сообщении сказано, что российская дипломатическая миссия выражает самые искренние соболезнования и сочувствие народу Калифорнии в связи с тем огромным ущербом и десятками человеческих жертв, которые были вызваны самыми разрушительными за всю историю штата лесными пожарами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощные лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 8 ноября, спустя всего сути после промежуточных выборов в Конгресс и выборов губернаторов штатов.

На данный момент сгорели около 10 тыс. домов и более 60 тыс. гектаров леса. Число погибших возросло до 79 человек. Без вести пропавшими числятся 1276 человек.