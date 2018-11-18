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Посольство России соболезнует жителям Калифорнии в связи с жертвами пожаров

Политика

В Калифорнии бушуют сильнейшие лесные пожары, которые унесли жизни 79 человек

Посольство России соболезнует жителям Калифорнии в связи с жертвами пожаров
Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Вашингтон, 18 ноября 2018, 07:52 — REGNUM  Посольство Российской Федерации в Вашингтоне выразило соболезнования жителям американского штата Калифорния в связи с гибелью людей в сильнейших за всю историю штата лесных пожаров. Соответствующее сообщение было опубликовано накануне, 17 ноября, в официальном аккаунте российского дипломатического представительства в сети микроблогов Twitter.

В сообщении сказано, что российская дипломатическая миссия выражает самые искренние соболезнования и сочувствие народу Калифорнии в связи с тем огромным ущербом и десятками человеческих жертв, которые были вызваны самыми разрушительными за всю историю штата лесными пожарами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощные лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 8 ноября, спустя всего сути после промежуточных выборов в Конгресс и выборов губернаторов штатов.

На данный момент сгорели около 10 тыс. домов и более 60 тыс. гектаров леса. Число погибших возросло до 79 человек. Без вести пропавшими числятся 1276 человек.

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Лесные пожары в Калифорнии
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