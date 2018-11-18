18 сирийских военных погибло под обстрелом боевиков в провинции Латакия

Алеппо, Сирия, , 07:42 — REGNUM В результате обстрелов боевиками населенных пунктов в Сирии погибло 18 военных правительственной армии, еще двое получили ранения. Об этом 17 ноября сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко на брифинге.

Незаконные вооруженные формирования, действующие в зоне деэскалации в Идлибе, обстреляли несколько населенных пунктов.

При обстреле населенного пункта Сафсара в провинции Латакия погибло 18 сирийских военнослужащих, один получил ранения.

Один военнослужащий получил ранения в результате обстрела населенного пункта Телль-Алуш в провинции Алеппо.

Также боевики обстреляли пригороды городов Хама и Алеппо.

В российском центре по применению подчеркнули, что военные действия со стороны незаконных вооруженных формирований нарушают соглашение о прекращении боевых действии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что в результате обстрела со стороны боевиков населенного пункта Кудехи в провинции Алеппо погиб военнослужащий вооруженных сил Сирии.