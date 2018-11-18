Трамп обсудил убийство Хашогги с главами госдепартамента и ЦРУ

Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги с главой внешнеполитического ведомства Майклом Помпео и директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джиной Хэспел. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Разговор состоялся 17 ноября во время перелета главы США в штат Калифорния. Беседа происходила по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, источник в ЦРУ назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Сауда человеком, вероятно отдавшим приказ об убийстве журналиста. Без ведома аль-Сауда убийство Хашогги бы не произошло, говорится в публикации The Washington Post. Эр-Рияд отрицает причастность кронпринца к преступлению.

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