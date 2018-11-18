Пенс прокомментировал «недовольство» им Трампа

Вашингтон, , 04:24 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс опроверг утверждения о том, что президент Дональд Трамп якобы раздражен им и намерен подыскать замену. Об этом сообщает NBC.

По словам Пенса, вместе с Трампом они «от души посмеялись» над публикацией в The New York Times. Глава США заявил вице-президенту, что анонимных источников, которые могли бы сказать то, о чем говорится в статье, просто нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вышла публикация о сомнениях Трампа в лояльности действующего вице-президента. Якобы Трамп открыто не обсуждает отставку Пенса, но такой вариант предполагают советники главы США. Трамп также опроверг предположения о недовольстве Пенсом.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп опроверг информацию о недовольстве вице-президентом США