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Путин побывал в Псково-Печерском монастыре

Политика

В монастыре президента сопровождал митрополит Псковский и Порховский Тихон

Печоры, Псковская область, 18 ноября 2018, 04:10 — REGNUM  Президент России Владимир Путин совершил поездку в Псковскую область и посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин 17 ноября побывал в городе Печоры и вошел в монастырь вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Кадры о поездке президента в Печоры появятся в телеэфире 18 ноября, уточнил представитель Кремля.

Псково-Печерский монастырь — один из самых крупных и известных в России мужских монастырей. Годом его основания считается 1473-й, когда была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Путин посещал монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области. Глава госудасртва присутствовал на литургии в Богоявленском соборе, а также окунулся в озеро Селигер.

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