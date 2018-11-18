Порошенко поблагодарил Помпео и Трампа за «надежное плечо»

Киев, , 03:33 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность «всем американским друзьям» за поддержку Украины и «непоколебимую солидарность» с Киевом. Об этом говорится в сообщении украинского лидера в Facebook.

Порошенко отметил, что благодарен главе США Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео за «надежное плечо поддержки». Таким образом он приветствовал возобновление работы украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству и заявил о её «многообещающих результатах».

Украинский президент подчеркнул, что партнерство Киева и Вашингтона никогда не было столь сильным, плодотворным и многообещающим.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам заседания комиссии США — Украина по стратегическому партнерству Помпео пообещал Киеву дальнейшую помощь в борьбе с «российской агрессией». Украину продолжает направлять в борьбе «дух смелости и решительности», отметил он.

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