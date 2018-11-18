Воскресенье, 18 Ноября 2018 года
03:40:31 МСК

Порошенко поблагодарил Помпео и Трампа за «надежное плечо»

Политика

Партнерство Киева и Вашингтона никогда не было столь сильным, плодотворным и многообещающим, отметил глава Украины

Киев, 18 ноября 2018, 03:33 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность «всем американским друзьям» за поддержку Украины и «непоколебимую солидарность» с Киевом. Об этом говорится в сообщении украинского лидера в Facebook.

Порошенко отметил, что благодарен главе США Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео за «надежное плечо поддержки». Таким образом он приветствовал возобновление работы украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству и заявил о её «многообещающих результатах».

Украинский президент подчеркнул, что партнерство Киева и Вашингтона никогда не было столь сильным, плодотворным и многообещающим.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам заседания комиссии США — Украина по стратегическому партнерству Помпео пообещал Киеву дальнейшую помощь в борьбе с «российской агрессией». Украину продолжает направлять в борьбе «дух смелости и решительности», отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео: США и дальше будут помогать Украине вести борьбу с Россией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить