Посольство РФ советует Лондону «защититься» от «Маши и Медведя»

Лондон, , 23:23 — REGNUM Посольство России в Лондоне на странице в соцсети Twitter прокомментировало статью британской газеты The Times, в которой главных героев российского мультсериала «Маша и Медведь» обвинили в «кремлевской пропаганде».

В ироничном посте диппредставительства говорится, что СМИ подняли «важную проблему» о спасении Британии от мультипликационного сериала «Маша и Медведь».

«Очевидно, что (для Британии) нужен решительный и очень дорогостоящий подход» — говорится в сообщении посольства.

Ранее газета The Times опубликовала статью, в которой мультсериал «Маша и Медведь» называется частью «кремлевской пропаганды».

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