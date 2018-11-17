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Посольство РФ советует Лондону «защититься» от «Маши и Медведя»

Политика

Ранее газета The Times опубликовала статью, в которой мультсериал «Маша и Медведь» называется частью «кремлевской пропаганды»

Лондон, 17 ноября 2018, 23:23 — REGNUM  Посольство России в Лондоне на странице в соцсети Twitter прокомментировало статью британской газеты The Times, в которой главных героев российского мультсериала «Маша и Медведь» обвинили в «кремлевской пропаганде».

В ироничном посте диппредставительства говорится, что СМИ подняли «важную проблему» о спасении Британии от мультипликационного сериала «Маша и Медведь».

«Очевидно, что (для Британии) нужен решительный и очень дорогостоящий подход» — говорится в сообщении посольства.

Ранее газета The Times опубликовала статью, в которой мультсериал «Маша и Медведь» называется частью «кремлевской пропаганды».

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