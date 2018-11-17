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Во Франции рассказали об условии участия РФ в саммите G7

Политика

Россия покинула G8 в 2014 году

Во Франции рассказали об условии участия РФ в саммите G7
Иллюстрация: Italian G7 Presidency 2017
G7 2017

Париж, 17 ноября 2018, 22:17 — REGNUM  Российская Федерация сможет принять участие в саммите «Большой семёрки» (G7) в Биаррице в конце августа 2019 г., если выполнит ряд условий. Об этом сказал посол по подготовке президентства Франции в G7 Жан-Пьер Тебо в интервью РИА Новости.

«Участие РФ (в саммите G7) приветствуется», — сказал посол.

По его словам, представители РФ смогут принять участие в саммите при условии, что Москва в обозначенный срок урегулирует «определенные вопросы», о которых говорилось в момент приостановления российского членства в организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия покинула G8 в 2014 году после госпереворота на Украине и последовавшим за этим воссоединением с Крымом.

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Воссоединение Крыма с Россией
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