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Минск – Пашиняну: Правила уличной демократии неприемлемы в большой политике

Политика

«Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать»

Минск – Пашиняну: Правила уличной демократии неприемлемы в большой политике
Иллюстрация:  facebook.com/belarusmfa
Здание МИД Белоруссии

Минск, 17 ноября 2018, 21:23 — REGNUM  В большой политике необходимо руководствоваться не правилами «уличной демократии», а принятыми вполне четкими нормами дипломатического протокола. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя заявление и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о претензиях в адрес белорусского президента.

«Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать», — цитирует Глаза tut.by.

По мнению пресс-секретаря МИД Белоруссии, это может быть приемлемо в отношении бывшего генерального секретаря ОДКБ, гражданина Армении Юрия Хачатурова, но в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета.

«Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет», — отметил Глаз.

Напомним, Никол Пашинян в беседе с журналистами 16 ноября заявил, что намерен потребовать объяснений от белорусского президента в связи с обсуждением с послом Азербайджан сложившейся в ОДКБ ситуации. И. о. премьер-министра Армении считает, что Александр Лукашенко не должен был рассказывать о подробностях заседания ОДКБ, проходившего за закрытыми дверями, послу не входящей в эту организацию страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян потребует разъяснений у Лукашенко и Назарбаева

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