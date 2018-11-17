Сирийские войска готовятся провести ограниченную военную операцию в Идлибе

Дамаск, , 17:23 — REGNUM Cпутниковый телеканал «Аль-Маядин» сообщил 16 ноября, что Сирийская арабская армия и ее союзники в ближайшее время могут начать ограниченную военную операцию против боевиков на северо-западе Сирии. Операция планируется в ответ на неоднократные нарушения российско-турецких договоренностей в Сочи.

Военная операция будет направлена против оборонительных позиций, складов боеприпасов и штабов радикальных боевиков в провинции Идлиб и в районах вокруг нее, удерживаемых так называемой сирийской оппозицией.

За последние несколько недель боевики десятки раз нарушали соглашение о прекращении боевых действий на севере провинции Хама, на севере провинции Латакия и на юго-западе провинции Алеппо.

Только в ходе последнего инцидента в северной Латакии, по сообщениям СМИ, более 18 военнослужащих Сирийской арабской армии были убиты связанным с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) альянсом «Ва Харид Аль-Муминин». ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Сирийские военные считают, что ограниченная военная операция не приведет к разрушению Сочинского соглашения о создании Идлибской демилитаризованной зоны, т.к. буферную зону усилиями Турции создать не удалось. Наоборот, по их мнению, такая операция может охладить некоторые горячие головы в Идлибе.

По информации российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, с момента подписания 17 сентября 2018 года меморандума о создании демилитаризованной зоны Центром зафиксировано более 530 нарушений соглашения о прекращении огня. В результате действий боевиков убито 25 сирийских военнослужащих погибли, 67 человек получили ранения, из них пять мирных жителей.