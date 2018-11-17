Сирийские войска продвинулись на 1,5 км на плато Аль-Сафа

Дамаск, , 17:19 — REGNUM Сирийская арабская армия 16 ноября возобновила крупномасштабное наступление в районе плато Аль-Сафа, находящегося на юге Сирии. Перерыв в наступательных действиях был вызван погодными условиями.

В авангарде штурма позиций ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идут 3-й корпус и 4-я танковая дивизия. Атака идет на позиции террористов на севере и северо-западе в районе горы Аль-Сафа.

В результате ожесточенных боев с боевиками Сирийской арабской армии удалось продвинуться более чем на 1,5 километра вглубь обороны террористической группировки. Это стало возможным после взлома оборонительных рубежей террористов в районе Каср Шейх Хусейна.

Сирийские военные уничтожили более двадцати боевиков и ряд технических средств. Серьезным подспорьем для вскрытия обороны террористов служат тяжелые реактивные системы залпового огня «Голан-1000» и тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1 «Солнцепек». Данное оружие имеется в 4-й танковой дивизии.

Военную операцию на вулканическом плато Аль-Сафа сирийские военные проводят при участии российских советников и российских сил специальных операций.