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Китайский лидер встретился с главами островных государств Тихого океана

Политика

Собеседники высказались в поддержку единого Китая и проекта «Пояса и пути»

Китайский лидер встретился с главами островных государств Тихого океана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин

Порт-Морсби, 17 ноября 2018, 16:59 — REGNUM  В ходе посещения Папуа — Новой Гвинеи Председатель КНР Си Цзиньпин последовательно встретился со всеми главами и представителями островных государств тихоокеанского бассейна, сообщает 16 ноября Синьхуа.

Сообщается о прошедших переговорах китайского лидера с президентом Микронезии Питером Кристианом, премьер-министрами Самоа, Вануату, Островов Кука, Тонга и Ниуэ (соответственно) Туилаепой Саилеле Малиелегаои, Шарлотом Салваем, Генри Пуной, Акилиси Похивой и Токе Талаги, а также с министром обороны Фиджи Иноке Кубуаболой.

В ходе встречи лидеры, принятые Си Цзиньпином, высказались в поддержку политики одного Китая, поддержали проект «Пояса и пути», а также позицию КНР по важнейшим международным вопросам. Также поднимались актуальные для островных госудаств вопросы зеленого, устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.

В рамках визита Си Цзиньпин вместе с премьером Папуа — Новой Гвинеи Питером О’Нилом принял участие в открытии школы, построенной в столице страны Порт-Морсби при участии КНР.

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Политика Китая
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