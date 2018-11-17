Китайский лидер встретился с главами островных государств Тихого океана

Порт-Морсби, , 16:59 — REGNUM В ходе посещения Папуа — Новой Гвинеи Председатель КНР Си Цзиньпин последовательно встретился со всеми главами и представителями островных государств тихоокеанского бассейна, сообщает 16 ноября Синьхуа.

Сообщается о прошедших переговорах китайского лидера с президентом Микронезии Питером Кристианом, премьер-министрами Самоа, Вануату, Островов Кука, Тонга и Ниуэ (соответственно) Туилаепой Саилеле Малиелегаои, Шарлотом Салваем, Генри Пуной, Акилиси Похивой и Токе Талаги, а также с министром обороны Фиджи Иноке Кубуаболой.

В ходе встречи лидеры, принятые Си Цзиньпином, высказались в поддержку политики одного Китая, поддержали проект «Пояса и пути», а также позицию КНР по важнейшим международным вопросам. Также поднимались актуальные для островных госудаств вопросы зеленого, устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.

В рамках визита Си Цзиньпин вместе с премьером Папуа — Новой Гвинеи Питером О’Нилом принял участие в открытии школы, построенной в столице страны Порт-Морсби при участии КНР.