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Сенатор от штата Айова задумала лишить правительство США отпуска

Политика

Кто не работает — тот не отдыхает

Сенатор от штата Айова задумала лишить правительство США отпуска
Иван Шилов © ИА REGNUM
Капитолий

Вашингтон, 17 ноября 2018, 15:26 — REGNUM  Члены правительства не должны брать отпуск до принятия бюджета, считает сенатор Джони Эрнст, на чьей странице в твиттере 17 ноября размещено предложение, призванное решить данный вопрос:

«Жители Айовы знают, что нельзя уходить в отпуск, пока работа не сделана. Вот почему я представила законопроект «Нет бюджета — нет отпуска», который удержит Конгресс от ухода на перерыв, если мы не примем бюджет вовремя. Я вынесу это на голосование, когда мы вновь соберемся».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство США отчиталось о дефиците бюджета октября — первого месяца нового финансового года. В октябре 2018 года бюджет США потерял $100 млрд, что меньше на $11 млрд, чем в аналогичном периоде прошлого года, но и федеральные расходы в октябре выросли на 18% по сравнению с сентябрем и составили $353 млрд.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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