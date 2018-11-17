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Ангела Меркель признала, что совершила ошибки в миграционной политике

Политика

Политического будущего у Меркель уже нет, поэтому можно признать свои ошибки

Ангела Меркель признала, что совершила ошибки в миграционной политике
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 17 ноября 2018, 14:47 — REGNUM  Канцлер германии Ангела Меркель признала, что её правительство совершило серьезные ошибки в миграционной политике. Об этом глава германского правительства заявила 16 ноября на встрече с жителями города Хемниц, где в августе 2018 года прошли массовые протесты после убийства приезжими местного жителя, пишет Deutsche Welle.

Меркель заявила, что она понимает гнев и волнение жителей Хемница, которые не чувствуют себя в безопасности. При этом она подчеркнула, что это совершенно не оправдывает массовые беспорядки и преступления во время акций протеста, организованных радикальными правыми партиями.

Она сказала, что главной ошибкой её правительства было то, что политики вовремя не признали ряд стран и регионов мира «безопасными» из-за чего приток беженцев мог бы сократиться. Также Меркель посетовала, что в бундестаге до сих не знаю, каким образом лучше решить этот вопрос.

Кроме того Меркель пояснила, почему она сразу не приехала в Хемниц, ответив тем самым на критику бургомистра города Барбары Людвиг. Меркель сказала, что решила подождать, пока страсти улягутся, чтобы не провоцировать жителей Хемница. которые относятся к ней противоречиво.

На встрече с жителями города она также решила рассказать, что какую помощь её правительство может оказать для улучшения имиджа Хемница.

Стоит отметить, что во время визита Меркель в Хемнице прошел митинг против неё самой и политики её правительства. В митинге приняли участие несколько сотен человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Хемнице произошла массовая драка, в ходе которой погиб 35-летний Даниэль Хиллинг. По подозрению в его убийстве были задержаны два мигранта — 23-летний сириец и 22-летний иранец.

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