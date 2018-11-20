Минск признал, что не может самостоятельно управлять Белоруссией

Минск, , 02:30 — REGNUM Прошедшая в Минске Мюнхенская конференция по безопасности показала падение интереса стран-участниц к этой площадке. Почему тенденция на понижение роли Минска становится все очевиднее и что это означает для руководства Белоруссии, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Имеющие реальный политический вес европейцы решили дружно проигнорировать последнюю минскую конференцию. Говорит это только об одном — Минск уже не воспринимается как место принятия важных решений, что подтверждается и тем, что ни одного важного заявления в ходе конференции или по ее завершению так и не было сделано. Можно считать случившееся крупным провалом белорусского МИДа, не справившегося с задачей повышения международного авторитета страны.

А вот засилье в Минске американских советников говорит о многом, в том числе — Белоруссия не справляется с задачами управления — ни по внешней проблематике, ни, что самое тревожное, по внутренней. В таких условиях вполне может случиться «передача на аутсорсинг» важных функций государства, торговля самостоятельностью страны за финансовые подачки. И похоже, что этот процесс в Белоруссии уже запущен.

Читайте статью Мюнхен в Минске — новая площадка для торга РФ и США и другие публикации Юрия Баранчика о белорусской политике.