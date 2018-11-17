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ЦИК Бангладеш: полностью честные выборы провести невозможно

Политика

Член центральной избирательной комиссии Бангладеш заявила, что необходимо провести такие выборы, результаты которых примут все стороны

ЦИК Бангладеш: полностью честные выборы провести невозможно
AStikhin
Бангладеш

Дакка, 17 ноября 2018, 15:47 — REGNUM  Член центральной избирательной комиссии Бангладеш Кобита Кханам заявила, что провести полностью честные выборы невозможно ни в Бангладеш, ни в любой другой стране мира. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга работников избирательных участков 16 ноября.

Кобита Кханам подчеркнула, что целью центральной избирательной комиссии является проведение таких выборов, результаты которых примут все заинтересованные стороны. Она также призвала должностных лиц, отвечающих за проведение выборов сохранять независимость и непредвзятость.

Ранее парламентские выборы в Бангладеш были перенесены с 23 на 30 декабря 2018 года. Несмотря на призывы оппозиции, центральная избирательная комиссия страны заявила о невозможности отложить проведение выборов на более поздний срок.

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Зарубежная хроника
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