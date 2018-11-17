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Премьер-министр Индии: у всех террористических атак один источник

Политика

Хотя премьер-министр не назвал конкретную страну “родиной терроризма”, высказывание главы правительства Индии стало выпадом в сторону Пакистана

Премьер-министр Индии: у всех террористических атак один источник
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нарендра Моди

Нью-Дели, 17 ноября 2018, 15:58 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у всех террористических атак в мире один источник. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», данное заявление премьер-министр Индии сделал в ходе встречи с вице-президентом США Майком Пенсом на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре.

Хотя Нарендра Моди не назвал конкретные страны, организации или политических деятелей, ответственных за совершение террористических атак, его высказывание стало выпадом в сторону Пакистана. Ранее лидеры Индии не раз обвиняли своего западного соседа в спонсировании терроризма.

В ходе встречи на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре Майк Пенс дал высокую оценку сотрудничеству Индии и США в деле борьбы с терроризмом. Он также упомянул, что в этом году исполнится десять лет с крупнейшей в истории современной Индии террористической атаки на Мумбаи 26 ноября 2008 года. Серию атак на индийский мегаполис совершила радикальная мусульманская организация «Лашкар-э-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведущая деятельность с территории Пакистан.

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Зарубежная хроника
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