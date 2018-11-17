Представители ООН прибыли в Эфиопию для обсуждения процесса будущих выборов

Аддис-Абеба, , 16:01 — REGNUM Представители технической группы ООН прибыли в Эфиопию с целью проведения разъяснительной работы с лидерами политических партий и представителями общин страны, а также для изучения избирательного законодательства и технических аспектов предстоящих выборов в парламент в 2020 году. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ESAT.

Программа развития ООН (ПРООН) оказывала поддержку проведению прошлых выборов в Эфиопии, в то время как общественность была уверена в их фальсификации. На выборах в 2015 году партия Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ) вызвала мировой резонанс, когда заявила что набрала 100% голосов и контролирует все места в парламенте. ПРООН также подвергается критике за продолжение финансирования ложных выборов в Эфиопии.

Премьер-министр Абий Ахмед, получивший свой пост в начале 2018 года, провел широкие реформы в стране и начал борьбу с коррупцией и чрезмерным злоупотреблением властью. Он пообещал создать равные условия для всех конкурирующих партий и провести свободные и честные выборы.