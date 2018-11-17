Суббота, 17 Ноября 2018 года
23:09:15 МСК

Канада будет помогать Эфиопии проводить реформы в стране

Политика

Правительство Канады заявило о своем желании оказывать поддержку проведению текущих реформ в области демократизации и развития Эфиопии

Канада будет помогать Эфиопии проводить реформы в стране
Ninaras
Аддис-Абеба. Эфиопия

Аддис-Абеба, 17 ноября 2018, 22:02 — REGNUM  Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретился с Мари-Клод Бибо, министром международного развития правительства Канады, которая в ходе переговоров заявила о намерениях Канады на государственном уровне оказывать помощь Эфиопии в проведении всеобъемлющих институциональных и экономических реформ, которые поспособствуют демократизации страны. Со своей стороны, премьер-министр Абий Ахмед высоко оценил намерения Канады по поводу Эфиопии и заявил, что он с нетерпением ожидает согласия премьер-министра Канады Джастина Трюдо посетить Эфиопию. Об этом сообщило 16 ноября эфиопское новостное агентство The Ethiopian Herald.

Канада, по мнению г-жи Бибо, является важным партнером по развитию в Эфиопии в течение уже нескольких десятилетий, доказав эффективность партнерства в достижении реальных результатов — в улучшении продовольственной безопасности и сокращении масштабов нищеты. Кроме того, правительство Канады курирует деятельность в Эфиопии ряда подотчетных ей филиалов организаций-участников процесса развития — Agriteam Canada, University of Dalhousie и Mennonite Economic Development Associates.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить