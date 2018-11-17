Канада будет помогать Эфиопии проводить реформы в стране

Аддис-Абеба, , 22:02 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретился с Мари-Клод Бибо, министром международного развития правительства Канады, которая в ходе переговоров заявила о намерениях Канады на государственном уровне оказывать помощь Эфиопии в проведении всеобъемлющих институциональных и экономических реформ, которые поспособствуют демократизации страны. Со своей стороны, премьер-министр Абий Ахмед высоко оценил намерения Канады по поводу Эфиопии и заявил, что он с нетерпением ожидает согласия премьер-министра Канады Джастина Трюдо посетить Эфиопию. Об этом сообщило 16 ноября эфиопское новостное агентство The Ethiopian Herald.

Канада, по мнению г-жи Бибо, является важным партнером по развитию в Эфиопии в течение уже нескольких десятилетий, доказав эффективность партнерства в достижении реальных результатов — в улучшении продовольственной безопасности и сокращении масштабов нищеты. Кроме того, правительство Канады курирует деятельность в Эфиопии ряда подотчетных ей филиалов организаций-участников процесса развития — Agriteam Canada, University of Dalhousie и Mennonite Economic Development Associates.