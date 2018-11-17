В Сингапуре лидеры Кореи и Японии ограничились рукопожатием

Токио, , 15:52 — REGNUM На саммите АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Сингапуре, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин не провели полноценной двусторонней встречи в свете последних событий в корейско-японских отношениях.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», на саммите южнокорейский президент обменялся рукопожатиями и приветствиями с китайским и японским коллегами. Разница лишь в том, что Абэ он ничего не сказал.

Причиной, прежде всего, стал недавний скандал, связанный с решением Верховного суда Республики Корея о выплате японской компанией Nippon Steeil & Sumitomo Metal компенсации четверым корейцам, которые стали жертвами принудительного труда во времена Второй мировой войны.