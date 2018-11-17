Вьетнам выступил против военного сотрудничества с Индией

Нью-Дели, , 20:26 — REGNUM Посол Вьетнама в Индии Фам Сан Чау в разговоре с журналистами заявил, что его страна занимает «амбивалентную» позицию касательно сотрудничества со странами Четырехстороннего диалога по безопасности (КВАД), в который входят Индия, Австралия, США и Япония. С одной стороны, Вьетнам поддерживает любую инициативу в области сохранения свободы судоходства и полетов в регионе, с другой, он выступает против любого военного союза, который может подорвать региональный мир и безопасность.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», комментарий вьетнамского посла последовал после встречи лидеров стран КВАД в Сингапуре. Он также отметил, что у четырех стран по-прежнему сохраняются разногласия по целям группировки, аргументируя свою позицию тем, что каждая из четырех сторон выпустила отдельные заявления.

Согласно сообщению министерства иностранных дел Индии, страны КВАД согласились «укреплять взаимосвязанную и качественную инфраструктуру» в регионе в соответствии с принципами суверенитета и экономической целесообразности. Индия и Япония уже сотрудничают по ряду проектов в Южной Азии, которые рассматриваются как альтернатива тем проектам, которые Китай планирует осуществить в рамках инициативы «Один пояс, один путь».