Нью-Дели, , 18:45 — REGNUM Главный министр индийского штата Уттар-Прадеш (Лакхнау) Йоги Адитьянатх, выступая на предвыборном митинге в городе Джашпур штата Чхаттисгарх (Райпур), возложил ответственность за дестабилизацию обстановки в ряде индийских штатов на партию Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Он также указал на то, что антигосударственную деятельность ИНК, направленную на разжигание межконфессиональных противоречий, спонсировали итальянские бизнес круги.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», Йоги Адитьянатх также высказал благодарность покойному Дилипу Сингху Део, бывшему члену парламента от партии Бхарат Джаната Парти (БДП), входившему в кабинет премьер-министра Атала Бихари Ваджпаи, за то, что тот активно боролся с распространением влияния маоистов на северо-востоке страны.

Этот визит в штат Чхаттисгарх (Райпур) стал четвертым в рамках предвыборной компании Йоги Адитьянатха.