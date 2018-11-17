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Индия закупит военные вертолеты у США

Политика

На фоне озабоченности США касательно поставок российских С-400 в Индию, стартовал процесс торговой сделки по приобретению индийскими вооруженными силами американских военных вертолетов

Индия закупит военные вертолеты у США
Robert Sullivan
MH-60R

Нью-Дели, 17 ноября 2018, 21:56 — REGNUM  США высказывали свою озабоченность касательно поставок С-400 в Индию. Напряженность в отношениях между Индией и Соединенными Штатами может смягчить старт нового торгового соглашения по закупке американских военно-морских многофункциональных вертолетов MH-60 «Romeo» на общую сумму на 1,9 миллиарда долларов США. Запрос со стороны правительства Индии был направлен в США.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», вертолеты MH-60 «Romeo» оснащены торпедами и ракетами, позволяющими вести боевые действия против военно-морских судов и подводных лодок. Поставка летательных аппаратов такого класса является крайне необходимой для индийского военно-морского флота в виду постоянного присутствия китайских атомных и дизельных подводных лодок в пространстве Индийского океана.

Приобретение новых многоцелевых вертолетов находится на рассмотрении уже более десяти лет, причем ВМС Индии идентифицируют их наряду с подводными лодками и минными тральщиками как одну из трех «важнейших оперативных потребностей». На сегодняшний день в распоряжении индийских военно-морских сил присутствуют около дюжины старых вертолетов SeaKing и десять боевых вертолетов «Камов-28».

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Зарубежная хроника
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