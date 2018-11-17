США не будут требовать списка ядерных объектов КНДР до нового саммита

Пхеньян, , 18:47 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты не будут требовать от Северной Кореи списка ядерных объектов и вооружений до проведения второго саммита лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Саммит должен состояться уже в начале 2019 года; первая и пока единственная встреча прошла 12 июня в Сингапуре. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, США и КНДР обсудят вопрос контроля на высшем уровне. Планируется с точностью определить, каким арсеналом обладает Северная Корея, где находятся ядерные объекты и установить порядок инспекций. Международный контроль необходим для подтверждения слов руководства КНДР о прогрессе в процессе ядерного разоружения. Также на предстоящем саммите будет решён вопрос о способах и сроках уничтожения северокорейского ядерного оружия. В данный момент стороны ведут активную подготовку к встрече на высшем уровне, хотя между сторонами сохраняются разногласия. 6 ноября была запланирована встреча госсекретаря США Майкла Помпео с помощником лидера КНДР Ким Ён Чхолем, однако она была перенесена. Одной из версий является нежелание КНДР вести переговоры без соответствующих уступок со стороны США.