Пхеньян, 17 ноября 2018, 18:47 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты не будут требовать от Северной Кореи списка ядерных объектов и вооружений до проведения второго саммита лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Саммит должен состояться уже в начале 2019 года; первая и пока единственная встреча прошла 12 июня в Сингапуре. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, США и КНДР обсудят вопрос контроля на высшем уровне. Планируется с точностью определить, каким арсеналом обладает Северная Корея, где находятся ядерные объекты и установить порядок инспекций. Международный контроль необходим для подтверждения слов руководства КНДР о прогрессе в процессе ядерного разоружения. Также на предстоящем саммите будет решён вопрос о способах и сроках уничтожения северокорейского ядерного оружия. В данный момент стороны ведут активную подготовку к встрече на высшем уровне, хотя между сторонами сохраняются разногласия. 6 ноября была запланирована встреча госсекретаря США Майкла Помпео с помощником лидера КНДР Ким Ён Чхолем, однако она была перенесена. Одной из версий является нежелание КНДР вести переговоры без соответствующих уступок со стороны США.
США не будут требовать списка ядерных объектов КНДР до нового саммита
Ранее США требовали от КНДР предоставить данные в кратчайшие сроки
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