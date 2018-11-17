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Спецпредставитель США по Афганистану встретился с талибами* в Катаре

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ В ходе встречи между Зальмаем Халилзадом и представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсуждались вопросы, связанные с установлением мира в Афганистане

Спецпредставитель США по Афганистану встретился с талибами* в Катаре
Gage Skidmore
Зальмай Халилзад

Кабул, 17 ноября 2018, 18:58 — REGNUM  Специальный представитель США по процессу национального примирения Зальмай Халилзад во второй раз встретился с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе встречи стороны обсудили возможности установления мира в Афганистане.

Согласно ряду источников, специальный представитель США по Афганистану позитивно оценивает результаты переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

17 ноября Зальмай Халилзад прибыл в Кабул для обсуждения с руководством страны результаты переговоров с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этой связи официальные представитель Высшего совета мира Сайед Эхсан Тахири заявил, что Афганистан призывает все мировое сообщество, в особенности США, продолжать активно работать с целью установления мира, так как нынешняя ситуация является крайне неустойчивой.

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Зарубежная хроника
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