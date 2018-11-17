Правительство Мальдив профинансирует партии на сумму в 1,6 млн. долларов

Мале, , 19:06 — REGNUM Правительство Мальдивской республики приняло решение выделить 25 миллионов мальдивских руфий (примерно 1.6 млн. долларов) на деятельность политических партий в стране.

Сообщается, что согласно закону о политических партиях сумма финансирования должна составлять не менее 0.1 — 0.2% от общего бюджета.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, эти средства получат только те партии, число членов которых превышает 10 тысяч человек.

11 миллионов руфий получит крупнейшая Прогрессивная Партия Мальдив, количество членов которой составляет примерно 45 тыс. человек. Мальдивская Демократическая Партия получит 7,5 миллионов, число ее членов составляет примерно 30 тыс. человек.