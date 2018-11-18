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Президент Индии: стране нужно больше женщин в сфере технологий

Политика

Президент Индии Рам Натх Ковинд подчеркнул необходимость более широкого участия женщин в области науки и технологий

Президент Индии: стране нужно больше женщин в сфере технологий
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Женщина за компьютером

Нью-Дели, 18 ноября 2018, 21:35 — REGNUM  «В большинстве технических учебных заведений девушки очень редко получают ученые степени. Для нас крайне важно обеспечить более широкое участие женщин в области науки и технологий», — заявил в Национальном Технологическом Институте в Патне президент Индии Рам Натх Ковинд.

«Из 773 студентов, которым присуждаются ученые степени, всего лишь 96 женщин, что составляет лишь 13%, а это очень маленький показатель», — заявил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он выразил надежду, что ситуация в стране в скором времени улучшиться.

В связи с этим он отметил, что Индия улучшила свой рейтинг по показателю легкости ведения бизнеса, и призвал женщин воспользоваться такими программами, как Make in India и Startup India.

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Зарубежная хроника
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