Суббота, 17 Ноября 2018 года
20:12:32 МСК

Генсек правящей партии Бангладеш: оппозиция объединится с нами

Политика

Генеральный секретарь правящей в Бангладеш партии Авами Лиг – Обайдул Кадер – заявил, что оппозиционный Единый национальный фронт объединится с Авами лиг

Генсек правящей партии Бангладеш: оппозиция объединится с нами
Rahat Rahim
Обайдул Кадер

Дакка, 17 ноября 2018, 19:18 — REGNUM  Обайдул Кадер, генеральный секретарь правящей партии Бангладеш — Авами лиг — заявил, что блок оппозиционных партий Единый национальный фронт Бангладеш объединится с правящей партией. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», эти слова он произнес 16 ноября на пресс-конференции в резиденции лидера Авами лиг и действующей премьер-министра — Хасины Вазед.

По словам генсека, Авами лиг уже создала союз из 14 партий, которые могут использовать официальный символ правящей партии Бангладеш — традиционную бенгальскую лодку. Кроме того, утверждает генсек Авами лиг, несмотря на то, что оппозиционные партии состоят в союзе, они вынуждены будут «идти на выборы каждая под своим логотипом», поэтому для оппозиционных партий будет выгоднее, если они «присоединятся к Авами лиг и пойдут на выборы вместе».

В настоящее время, как утверждает Обайдул Кадер, Авами лиг проводит опросы общественного мнения и анализирует полученные результаты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить