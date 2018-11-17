Министр иностранных дел и торговли Венгрии встретился с премьером Косово

Приштина, , 18:50 — REGNUM Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто в Приштине. Премьр Косово напомнил, что Венгрия стала одной из первых стран, признавших независимость Республики Косово. Во время встречи Харадинай рассказал Сийярто о приоритетных направлениях работы правительства Косово, состоянии экономического развития страны и ходе проведения реформ с целью подготовки к вхождению в ЕС и установления верховенства права, а также военной реформы. Особое внимание было уделено диалогу между Косово и Сербией.

«Косово и его народ признательны Венгрии за поддержку и вклад в строительство государства и укрепление демократических институтов», — заявил Харадинай и попросил Венгрию поддержать Косово по нескольким конкретным направлениям, важным для Косово — при вступлении Косово в Интерпол, по вопросу о смягчении визового режима с ЕС и по другим вопросам, важным для продвижения Косово по пути евроатлантической интеграции, передает албанское новостное агентство «БалканВеб».

Также на встрече шла речь об укреплении экономического партнерства с акцентом на сферу инвестиций и сотрудничества в сфере образования.

Сийярто поблагодарил Харадиная за прием и заявил, что Венгрия продолжит поддержку Косово на пути к евроинтеграции и по другим вопросам, представляющим общий интерес. На пресс-конференции после встречи Сийярто заявил, что ЕС делает ошибку, откладывая либерализацию визового режима с Косово.

Премьер-министр Косово наградил Сийярто медалью Георгия Кастриоти Скендербега.