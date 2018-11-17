Помпео: США и дальше будут помогать Украине вести борьбу с Россией

Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна и дальше будет помогать Украине вести борьбу с «российской агрессией». Такое заявление Помпео сделал накануне, 16 ноября, по итогам заседания комиссии США — Украина по стратегическому партнерству.

По словам Помпео, «дух смелости и решительности» якобы продолжает направлять Украину на пути борьбы за свой суверенитет и территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».

«В этом отношении у Украины нет большего друга, чем США», — подчеркнул Помпео.

Он пояснил, что США и дальше будут обеспечивать для России «соответствующие последствия» до тех пор, пока Москва не вернет Крым Украине и «выполнит минские соглашения».

На заседании комиссии, где украинскую сторону представлял министр иностранных дел этой страны Павел Климкин, также обсуждались демократические реформы на Украине, независимость судебной системы. Кроме того, обсуждалась ситуация с коррупцией на Украине, ситуация с правами человека и верховенством права.