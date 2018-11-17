Лавров: Запад пытается превратить Балканы в плацдарм против России

Москва, , 11:04 — REGNUM Страны Запада предпринимают настойчивые попытки превратить Балканы в ещё один плацдарм против Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей лавров в интервью сербской газете «Сербский телеграф».

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что после окончания холодной войны Запад отказался от того, чтобы совместно с Россией сформировать «архитектуру равной и неделимой безопасности в Евроатлантике». При том, что Россия постоянно к этому призывала.

Вместе этого Запад избрал тупиковый, по мнению Лаврова, путь — расширение подконтрольного ему геополитического пространства и создание новых разделительных линий на европейском континенте.

«Например, в 1999 году, грубо нарушив международное право, в течение двух с половиной месяцев бомбили Югославию, а затем — в попытке легитимизировать агрессию — признали провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово», — напомнил Лавров.

Именно в рамках этой политики Запад в лице США и ряда европейских стран срежиссировал и поддержал государственный переворот на Украине в феврале 2014 года.

«Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены», — сказал Лавров.

Он пояснил, что сейчас Запад пытается превратить Балканы в ещё один плацдарм для борьбы с Россией. От балканских стран требуют выбора — или они с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем.

Российские власти знают о том давлении, которое оказывается на Сербию для того, чтобы она свернула сотрудничество с Россией. Лавров выразил уверенность, что в Сербии этому «уверено противостоят».