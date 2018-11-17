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Лавров: «Турецкий поток» будет продлён только при твердых гарантиях ЕС

Политика

Варианты продления обсуждаются

Лавров: «Турецкий поток» будет продлён только при твердых гарантиях ЕС
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров (23)

Москва, 17 ноября 2018, 10:31 — REGNUM  Российские власти будут готовы приступить к созданию продолжения газопровода «Турецкий поток» по территории Европы только в том случае, если власти Евросоюза предоставят твердые гарантии того, что этот проект не постигнет судьба «Южного потока». Об этом Лавров заявил в интервью газете «Сербский телеграф».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва вполне удовлетворена ходом строительства газопровода «Турецкий поток» в его двухниточном варианте.

Напомним, что газопровод «Турецкий поток» будет состоятся из двух ниток. Мощность каждой — 15,75 млрд кубометров газа. Газ по первой нитке будет поставляться непосредственно в Турцию, а вторая нитка предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Первая нитка должна быть запущена уже в 2019 году. А вот что касается второй нитки и её продолжения на территории Европы зависит от тех гарантий, который может дать Европейский союз.

Лавров отметил, что рассматриваются разные варианты продолжения газопровода, в том числе маршрут из Турции через Болгарию, Сербию и Венгрию с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене. Есть также вариант через Грецию в Италию.

«Будем готовы приступить к соответствующей работе только после получения твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза», — сказал Лавров.

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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