Си Цзиньпин: От торговых войн и протекционизма нужно отказаться

Порт-Морсби, , 08:37 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин считает, что в торговой войне никогда не будет победителей. Об этом глава Китая заявил сегодня, 17 ноября, выступая на деловом саммите АТЭС.

По словам Си Цзиньпина, история доказала, что конфронтация, вне зависимости от того, холодная ли это война, или горячая, или торговая война, победителей в ней все равно не будет.

Си Цзиньпин подчеркнул, что не существует таких проблем, которые бы страны не смогли решить путем диалога и консультаций.

Также Си Цзиньпин заявил, что политика протекционизма в современных условиях вредит мировому развитию и от такой политики следует отказаться.

«Необходимо отказаться от протекционизма и политики односторонних действий, обеспечить сохранность многосторонней торговой системы с ВТО основе», — сказал Си Цзиньпин.

Глобализация должна быть более открытой, инклюзивной. Этот процесс должен быть более сбалансированным и выгодным для всех его участников.

При этом председатель КНР отметил, что все страны в мире имеют равные права на развитие и никто не вправе и не в силах встать на пути людей в развивающихся странах в их стремлении к лучшей жизни.