Пашинян потребует объяснений от Лукашенко

Ереван, , 08:16 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не должен был обсуждать подробности закрытого заседания ОДКБ с представителями Азербайджана, заявил журналистам исполняющий обязанности Армении Никол Пашинян 16 ноября.

12 ноября Александр Лукашенко провел встречу с послом Азербайджана в Белоруссии, на которой выразил сомнение в том, что Армения справится с одновременным председательством в Евразийском экономическом союзе и в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

16 ноября на Никол Пашинян заявил, что потребует объяснений у Александра Лукашенко, который обсуждал ситуацию в ОДКБ с представителем страны, которая не входит в этот союз.

Также недовольство Пашиняна вызвали слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявившего, что представитель Белоруссии будет назначен на пост генерального секретаря ОДКБ.

Напомним, ранее Армения инициировала процесс досрочного приостановления полномочий генерального секретаря ОДКБ. 2 ноября Юрий Хачатуров, занимающий этот пост, был освобожден от должности и вернулся в Армению, где ему предъявлено обвинение по делу об узурпации власти.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что досрочное прекращение полномочий Хачатурова не значит, что Армения не сможет выдвинуть на пост генерального секретаря ОДКБ другого представителя.