Посла России в Финляндии вызвал для переговоров МИД страны

Хельсинки, , 07:45 — REGNUM Визит в министрество иностранных дел Финляндии нанесёт посол России в этой стране Павел Кузнецов. Российского дипломата вызвало накануне для беседы финское ведомство. Информацию об этом опубликовало диппредставительство РФ в Twitter 16 ноября.

В сообщении российского представительства сказано, что приглашение российскому послу передано, визит в МИД Финляндии Павла Кузнецова состоится в понедельник, 19 ноября.

Дипломат был приглашён для беседы в МИЛ Финляндии в связи со сбоями в работе системы GPS во время масштабных учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). В учениях приняли участие более 50 тысяч военнослужащих из Швеции, Норвегии и Финляндии. Во врмя учений были зафиксированы сбои в работе системы GPS, в которых Финляндия и Норвегия считают виновной Россию.

При этом сообщается, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что Кремль не в курсе о сбоях в работе системы GPS во время учений НАТО и отверг предположения о причастности России к этим сбоям.

Также российский сенатор Франц Клинцевич пояснил по данному поводу, что масштабные учения на относительно небольшой территории практически всегда сопровождаются так называемыми нестыковками в работе GPS-системы.

По мнению Клинцевича, в НАТО просто были не готовы к подобным внештатным ситуациям. Приписывание вины в сбоях, возникших в системе, России — это, как сказал Клинцевич, слепое следование стереотипам.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о состоявшихся переговорах России и МИД Норвегии. Норвегия также выдвинула обвинения в «глушении сигнала» GPS Россией во время учений НАТО. В норвжском МИД также заявили, что подобные действия России «могут создавать опасные ситуации для гражданской авиации»

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