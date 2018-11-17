Защита Бутиной отзывает ходатайство о снятии с неё обвинений

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Гражданка Российской Федерации Мария Бутина, обвиняемая в США в шпионаже, отозвала прошение о снятии с нее обвинения из окружного суда округа Колумбия. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Напомним, 15 ноября стало известно, что Бутина подала ходатайство об отклонении обвинения против нее, или хотя бы снятии одного из пунктов обвинения. Однако затем стало известно, что защита Бутиной начала переговоры с прокурором о досудебном соглашении.

Стороны уже договорились о том, что в случае переноса даты следующего судебного заседания, Бутина отзовет свое ходатайство о снятии обвинения. В итоге судья столичного округа Колумбия Таня Чаткэн 16 ноября объявила о переносе даты следующих слушаний по делу Бутиной с 6 на 19 декабря. После этого Бутина и отозвала свое ходатайство.

По всей видимости, сторона защиты и сторона обвинения в ближайшее время могут урегулировать все обвинения, выдвинутые против Бутиной. Стоит отметить, что большинство экспертов ещё в самом начале этого дела указывали на совершенную абсурдность обвинений и их явную политическую ангажированность — выдвинуты они были в самый разгар предвыборной гонки промежуточных выборов в Конгресс.