National Interest: Как ХАМАС удалось вызвать политический хаос в Израиле?

Александр Белов, , 10:43 — REGNUM

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку 14 ноября на фоне соглашения о прекращении огня в секторе Газа, подписанного с ХАМАС. Отставка Либермана погрузила израильскую политику в хаос. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается удержать обстановку с помощью хрупкого коалиционного правительства. На Нетаньяху оказывают давление, требуя, чтобы новым министром обороны стал председатель партии Еврейский дом Нафтали Беннетт. Группировка ХАМАС, которая в течение шести месяцев организовала акции протеста в секторе Газа и осуществляла ракетные обстрелы территории Израиля, считает, что ей удалось добиться определенной победы. Несмотря на неспособность ХАМАС проникнуть через оборону Израиля, сложившаяся ситуация может привести к свержению израильского правительства, пишет Сет Дж. Францман в статье для американского издания The National Interest.

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Последний раунд насилия в секторе Газа, в результате которого ушел Либерман, начался в воскресенье, 11 ноября, когда спецподразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) столкнулось с проблемами в Газе во время так называемой разведывательной операции. Во время перестрелки с группировкой ХАМАС недалеко от города Хан-Юнис был убит высокопоставленный израильский офицер. В результате воздушных ударов со стороны Израиля погибли семь палестинцев, включая одного из старших командиров ХАМАС. На следующий день произошло обострение напряженности. Израиль усилил режим безопасности вокруг сектора Газа, к границе были переброшены бронетранспортеры. Позднее ХАМАС выпустил противотанковую ракету «Корнет» по автобусу с израильскими солдатами. В течение следующих 24 часов с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 460 ракет. Израильская тактическая система ПРО «Железный купол» перехватила большую часть ракет, направленных на города и окрестности вокруг сектора Газа. В ответ на ракетный удар ХАМАС ЦАХАЛ поразил 160 целей.

В течение последних шести месяцев ракетные удары по территории Израиля и ответные воздушные удары самолетов ЦАХАЛ стали привычным явлением. Все началось с Великого марша возвращения, организованного ХАМАС в конце марта 2018 года. Десятки тысяч протестующих собрались возле забора безопасности, отделяющего территорию сектора Газа от территории Израиля. За прошедшие 12 лет правления в секторе Газа ХАМАС не удалось добиться больших успехов, сейчас группировка стремится изменить положение вещей. ХАМАС потерпел неудачу в террористической кампании против Израиля, поскольку Израиль смог организовать эффективную борьбу с морскими «коммандос» — элитой военизированных формирований ХАМАС, строительством подземных тоннелей ХАМАС и массированными ракетными ударами.

Главная головная боль Нетаньяху — это угроза со стороны Ирана, особенно укрепление позиций Тегерана в Сирии и Ливане. Премьер-министр Израиля призвал Иран покинуть Сирию. Израиль организовал воздушную кампанию против иранских целей в Сирии и контрабандный маршрутов, по которым Иран поставлял оружие «Хезболле». С 2011 года Израиль поразил 300 целей в Сирии, причем 200 целей были ликвидированы за последние два года. Израиль также обеспокоен растущим числом заводов «Хезболлы» по производству ракет в Ливане. В октябре 2018 года Россия поставила в Сирию ЗРК С-300, чтобы остудить «горячие головы» в Израиле, которые хотят проверить на прочность противовоздушную оборону Сирии. Это говорит о том, что Израилю придется приложить двойные усилия для того, чтобы продолжить борьбу с иранской угрозой в Сирии. Нетаньяху недавно посетил Оман, а израильские министры посетили ОАЭ в начале ноября. Это указывает на прорыв в отношениях Израиля с Персидским заливом и является частью более широкой региональной стратегии по противостоянию Ирану.

Учитывая ориентированную на Иран региональную стратегию, последнее, чего хочет Нетаньяху, — это крупная наземная война в Газе. Нетаньяху уже проводил военные кампании в Газе в 2014 году и в 2012 году, когда Израиль начал операцию «Облачный столб». Эти кампании, вызванные ростом импорта оружия в сектор Газа с Синайского полуострова на фоне хаоса, вызванного «арабской весной», не увенчались особым успехом. Теперь ХАМАС слабее, поскольку он потерял свои контрабандные каналы, связывающие сектор Газа и Синайский полуостров. Нетаньяху и его служба безопасности хотят избежать новой войны в секторе Газа. Это позволило бы Израилю сосредоточиться на своей региональной политике. За отставкой Либермана стоит этот сложный контекст.

С политической точки зрения Либерман оказался изолирован от остальной части кабинета безопасности Нетаньяху, которая поддержала соглашение о прекращении огня с ХАМАС. Прекращение огня поддержали Моссад, Общая служба безопасности Израиля Шабак и начальник штаба сухопутных войск. Либерман ушел в отставку, дав понять, что он занимает более жесткую позицию по сектору Газа, чем Нетаньяху. Данное обстоятельство может сыграть Либерману на руку на предстоящих выборах, которые пройдут в следующем году, поскольку многие израильтяне, пострадавшие от ракетных ударов ХАМАС, считают, что Израиль должен нанести мощный ответный удар. Отставка Либермана вызвала серию протестов в ряде городов Израиля.

Заявления представителей ХАМАС о «победе» — это не просто пустая риторика. ХАМАС не добился военной победы, но добился свержения министра обороны Израиля, что может быть расценено как политическая победа. Группировка ХАМАС продемонстрировала, что она способна подорвать политику Израиля на самом высоком уровне, несмотря на то, что в течение многих лет ей не удавалось хотя бы «поцарапать» израильский забор безопасности или противоракетную оборону Израиля.

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Теперь Нетаньяху придется решить сразу несколько сложных вопросов. Во-первых, он сталкивается с давлением со стороны главы партии Еврейский дом, который, как и Либерман, захочет стать независимым министром обороны. Премьер-министр мог бы взять на себя функции министра обороны, как это делали бывшие премьер-министры Израиля. Однако Нетаньяху уже является министром иностранных дел. Не понятно, как он умудрился бы исполнять обязанности премьер-министра, главы МИД и министра обороны одновременно.

После почти десяти лет пребывания у власти Нетаньяху может проиграть следующие выборы. Нетаньяху хочет сохранить свое наследие, поэтому потенциальная возможность того, что его вынудят покинуть свой пост, кажется очень унизительной. Либерман покинул израильскую политику на фоне решающего момента в региональной стратегии Израиля, ввергнув ее в хаос.